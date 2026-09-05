Filistin'de 3 yıl sonra ilk futbol turnuvası: Bin Şehit Kupası

Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvası başladı.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvanın açılış maçları üç bölgede eş zamanlı olarak yapıldı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda öldürülen 1014 Filistinli sporcunun anısına "Bin Şehit Kupası" adı verilen futbol turnuvasına 244 kulüp katılıyor.

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, AA'ya yaptığı açıklamada, turnuvanın Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 240'tan fazla kulübün katılımıyla başladığını söyledi.

Siyam, turnuvanın İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı nedeniyle üç sezondan fazla süren bir aradan sonra spor faaliyetlerine geri dönüş anlamına geldiğini belirtti.

İsrail saldırılarında spor altyapısının ve sporcuların hedef alındığına işaret eden Siyam, turnuvayla kısmi olarak da olsa sporun yeniden hayat bulduğu, Filistin halkının soykırıma uğradığı ve Filistin sporunun varouşşsal bir savaşla karşı karşıya olduğu mesajı vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Filistin toprakları ve diasporada turnuva düzenlemenin Filistin sporunun tek vücut olduğunu gösterdiğini dile getiren Siyam, dünyaya, Filistinli futbolcuların tüm sporcular gibi futbol oynama hakkı olduğunu göstermek istediklerini anlattı.

Turnuva sembolik bir anlam taşıyor

Söz konusu turnuva, İsrail saldırılarında hayatın her alanında olduğu gibi sporda da büyük hasar alan ve kayıp veren Gazze için sembolik bir anlam taşıyor.

Son olarak Cibaliya Hizmetler Kulübü oyuncusu Abdulfettah Ebu el-Ayş'ın 29 Ağustos'ta Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda ölmesiyle Gazze'de ölen sporcu sayısı 1014 oldu.

Saldırılarda 265 spor tesisi yıkıldı ve Gazze'nin altyapısının büyük bir kısmı hasar gördü. Uygun stadyum ve tesis olmaması nedeniyle futbol maçları 3 yıl aradan sonra olağanüstü koşullar altında başladı.

Filistin Futbol Federasyonu, bu uzun aranın ardından futbol maçlarına yeniden ve kademeli olarak başlanması kararı aldı.

Batı Şeria'da da İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla tırmanan gerilim, kulüpler ile oyuncuların antrenman yapma, seyahat etme ve düzenli maçlar düzenlemesine engel olduğu için 3 sezondur müsabakalar yapılmıyordu.

Batı Şeria'daki kulüpler, Filistinli sporcuların atletik gelişimlerini gerileten bu uzun aranın ardından birkaç ay önce yeniden antremanlara başladı ve Filistin Futbol Federasyonu da geçen temmuz ayında kulüp temsilcileriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Lübnan'da ise turnuva maçları, Filistin Futbol Federasyonunun diaspora şubesi aracılığıyla ağırlıklı olarak mülteci kamplarında faaliyet gösteren Filistin kulüplerinin katılımıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA