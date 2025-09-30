Gazze Barış Planı'na Uluslararası Destek

(ANKARA) - ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun üzerinde anlaştığı "Gazze Barış Planı"na Avrupa, Orta Doğu ve diğer uluslararası liderlerden destek açıklamaları yapıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, "tüm taraflara barış" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla dünkü görüşmelerinden sonra yaptığı basın açıklamasında, "Gazze Barış Planı"nı Plan, çatışmaların derhal sona ermesini, Hamas'ın elinde bulunan 20 canlı İsrailli rehinenin 72 saat içinde serbest bırakılmasını ve ölü rehinelerin geri verilmesini, karşılığında ise yüzlerce tutuklu Gazzelinin serbest bırakılmasını öngörüyor. Hamas, planı değerlendireceklerini açıkladı.

Plan ayrıca, Hamas'ın Gazze yönetiminde rolü olmayacağını ve nihai olarak Filistin Devleti kurulmasının yolunu açık bırakıyor. Trump, planı "barış için tarihi bir gün" olarak nitelendirirken, Hamas'ın kabul etmemesi durumunda ABD'nin Netanyahu'yu Hamas tehdidini ortadan kaldırma konusunda destekleyeceğini belirtti.

Plan uygulanırsa, İsrail'in askeri operasyonların derhal durdurulacak. Ancak mevcut savaş hatlarının kademeli bir çekilme için gerekli koşullar sağlanana kadar yerinde tutulacağı kaydedildi.

Bu gelişme, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve barış sürecine bağlı kalmaları, planın başarısı için kritik görülürken; bölgedeki taraflar ve uluslararası aktörler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve İslam ülkelerinden ortak açıklama

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan'ın Dışişleri Bakanlarınca plana ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Trump'ın liderliğini ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik samimi çabalarını" memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

ABD ile anlaşmayı tamamlamak ve uygulamak için hazır oldukları belirtilen açıklamada, bunun "Gazze'nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu sağlayan iki devletli çözüme" yol açması gerektiğini vurgulandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa: "Tüm taraflar, barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmeli"

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Netanyahu'nun öneriye verdiği olumlu yanıtın kendisini "cesaretlendirdiğini" söyledi ve "Tüm taraflar, barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.

Avrupa ülkelerinden barış çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, planı memnuniyetle karşıladığını belirtirken, "Bütün tarafları bir araya gelmeye ve bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve gerçeğe dönüştürmek için ABD yönetimiyle çalışmaya çağırıyoruz. Hamas şimdi planı kabul etmeli, silahlarını bırakmalı ve kalan tüm rehineyi serbest bırakarak bu acıyı sona erdirmelidir" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa, savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çabalarına katkıda bulunmaya hazırdır. Bu unsurlar, iki devletli çözüme dayalı olarak bölgede kalıcı bir barış inşa etmek için tüm ilgili ortaklarla derinlemesine görüşmelere zemin hazırlamalıdır" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise yaptığı açıklamada, önerinin "bu süreçte bir dönüm noktası olabileceğini" belirterek, "İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye ve planı kabul etmeye çağırıyor" dedi.