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Gazipaşa'da Kaybolan 2 Yaşındaki Esil Mustafa Bulundu

Gazipaşa'da Kaybolan 2 Yaşındaki Esil Mustafa Bulundu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Esil Mustafa, 8 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulundu. Çocuk, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Beyrebucak Mahallesi'nde dün kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'yı arama çalışmalarına, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve gönüllülerden oluşan 250 kişilik ekip katıldı.

Yaklaşık 8 saat süren dron destekli çalışmalarda, çocuk kaybolduğu bölgeden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyrebucak Mahallesi'nde dün Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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