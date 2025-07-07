Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen Pikniğinde Birlik ve Beraberlik Mesajı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen Pikniğinde Birlik ve Beraberlik Mesajı
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Tokat'ın Artova ilçesinde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube üyeleri ve aileleri bir araya gelerek piknik etkinliği düzenledi. Etkinlikte okçuluk eğitimi ve halat çekme gibi aktiviteler yer aldı. Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, sendikanın gücünün artırılması ve yeni hakların kazanılması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube üyeleri ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği gerçekleştirdi.

Kent ormanında düzenlenen piknikte Dr. Ögretim Üyesi İbrahim Enes Öner'in okçuluk üzerine eğitiminin ardından halat çekme gibi etkinlikleri yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yıl 820 üye ile üniversitede yetkili sendika olduklarını belirten Demirtaş, "Üniversitemizde sizlerin haklarını koruyup yeni haklar kazanacağımız inancı ile sayımız her gün artmaktadır. Sizlerin verdiği güç ve destek ile yapacağımız toplu sözleşmede yeni hakların kazanımını gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizde emekli olan üyelerimize de plaket veriyoruz. Emekliliklerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Pikniğe Memur-Sen İl Temsilcisi Şaban Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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