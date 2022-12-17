Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı, daha ilk hamlede korkup kaçtı Güncel Haberler Gaziosmanpaşa'da soygun girişiminde bulunan M.A., kuyumcunun direnmesi üzerine kaçtı. Evinde yakalanan şahsın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı ortaya çıktı. Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü 18.00 sıralarında yaşanan olayda; yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı. Cebinden silah çıkartan kişiyi gören çalışanlar, silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı. EVİNDE YAKALANDI Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen perşembe günü Esenler'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. OYUNCAK SİLAHI OLAY SONRASI ÇÖPE ATMIŞ M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hürriyet 3. Sayfa Güncel Haberler

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