Gaziosmanpaşa'da Ev Sahibi Kiracısını Vurdu

Gaziosmanpaşa'da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma sonucunda ev sahibi, kiracısını vurarak ölümüne neden oldu. Olay, çocukların gözü önünde gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa'da ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını vurdu... Kiracının ölüme koşusu kamerada

Çocuklarının gözü önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da ev sahibi ile kiracısı arasında zam nedeniyle tartışma çıktı. Gözü dönmüş ev sahibi hırsını alamayarak kiracısının kapısının önüne gelerek çocuklarının gözü önünde kiracı Hüsen Asar'ı vurdu. Asar hayatını kaybederken, polis saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.50 saatlerinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. 15 yıllık kiracısı olan Hüseyin Asar'ın kirasına zam yapmak istedi. Kiracı Hüseyin Asar ise yüksek bulduğu zam teklifini kabul etmedi. Daha sonra ikili arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. Kiracısı Asar'ı sokak ortasında kurşunda dizdi. Çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önüne gelen Hüseyin Asar ise kurşunların hedefi oldu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hüseyin Asar'ı hastaneye kaldırdı. Asar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öte yandan Hüseyin Asar'ın daha önceden eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kiracı Hüseyin Asar'ın vurulduktan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.