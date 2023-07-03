Gaziosmanpaşa'da tartıştığı iki arkadaşından birini öldüren, diğerini ağır yaralayan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı müebbet ile 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığın davasında yeniden karar

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı müebbet ile 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncay Özke ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler Bahattin Erdoğan, Hayrican Akbal, Tahacan Akbal, Serap Akbal, Melahat Akbal, Fatma Akbal, Memnune Salihoğlu, Melahat Akbal ve Güner Kul da katıldı. Mahkemede Yargıtay'ın bozma ilamı okundu, daha sonra bozma ilamına uyulmasına hükmedilerek duruşmaya devam edildi.

"Ben olayı tasarlayarak yapmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Tuncay Özke, "Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Bahattin ve maktul bana kahvede olur olmaz küfür ettiler. Bende bundan sonra kahveme de gelmeyin ticarette yapmayın dedim. Maktul beni iki sefer telefonla aradı. Birinde görüştüm, tekrar eve çıktım, zile bastı dayanamadım. Bahattin bana 130 bin lira borç verdiğini söylüyor, bana borç falan vermedi. Kamera kayıtları izlendiği takdirde benim şarjör değiştirmediğim görülecektir. Bahattin neden yalan söylüyor anlamıyorum. Pişmanım bilerek, isteyerek yapmadım. Cezaevinde beni Bakırköy'e yatırdılar, ilaç tedavilerim devam ediyor" diye konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan, sanık Özke'nin ağır yaraladığı müşteki Bahattin Erdoğan, mahkemenin ilk verdiği kararın tekrarlanmasını belirterek, "Biz çocukluk arkadaşıyız. Tuncay bizi kıskandı. Bu bize reva mı? Arkadaşımı öldürdü. Bu ne canilik?" dedi.

"Bizim hayatımız bitti, gerekirse idam edilsin"

Maktul Necat Akbal'ın eşi Serap Akbal'da beyanında "Hakim bey, bizi buralara sürüklemeyin. Bizim hayatımız bitti. Gerekirse idam edilsin" dedi. Akbal, beyanı sırasında ilk verilen kararın tekrar edilmesi gerektiğini de belirtti.

Mahkeme salonunda ifadelerin alındığı sırada sanık Tuncay Özke ve Akbal ailesi arasında gerginlik yaşandı. Hakim, Bahattin Erdoğan ve Akbal ailesinden iki kişiyi yaşanan tartışma sebebiyle duruşma salonundan çıkardı.

Müşteki avukatları beyanlarında bozma kararına katılmadıklarını, sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve ilk verilen kararın tekrarlanmasını talep etti.

Müebbet ile 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuncay Özke'yi maktul Necat Akbal'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, müşteki Bahattin Erdoğan'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019 tarihinde şüpheli Tuncay Özke'nin, Bahattin Erdoğan ve Necat Akbal ile Gaziosmanpaşa'daki bir kahvehanede sohbet ederken tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli Özke'nin, kahvehane yakınlarında bulunan evine giderek silahını aldığı ve geri dönüp 2 arkadaşını vurduğu anlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, arkadaşlarını vurduktan sonra olay yerinden kaçan ve Necat Akbal'ın ölümüne, Bahattin Erdoğan'ın ise ağır yaralanmasına sebep olan şüpheli Tuncay Özke hakkında 'müebbet hapis cezası' talep edilmişti.

Davada 29 Aralık 2021'de karar açıklanmış, mahkeme tutuklu sanık Tuncay Özke'nin indirim uygulamaksızın maktul Necat Akbal'a yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bahattin Erdoğan'a yönelik ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Daha sonra Yargıtay 1.Ceza Dairesi ise karara ilişkin tasarlamanın unsurlarının bulunmadığı ve teşebbüste fazla ceza verildiği gerekçesiyle verilen kararı bozmuştu.