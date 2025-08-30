Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Belediye tarafından düzenlenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler bulunan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile Salihpaşa Caddesi'nden belediye binasının bahçesine kadar yürüdü.

Burada, kutlama kapsamında çeşitli spor aktiviteleri yapılırken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Orkestrası da konser verdi. Vatandaşlar belediye tarafından açılan "Zaferin Renkleri" resim atölyesini de gezdi.

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı.

30 Ağustos Zaferi'nin, bir milletin göğsünde taşıdığı iman ve tarihe kazınan cesaret ile bütün dünyaya verilen unutulmaz bir mesaj olduğunu belirten Karadeniz, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 30 Ağustos'a ve oradan 15 Temmuz'a kadar, bu kutlu yolculuk hiç bitmeden devam etmiştir. Bize şunu göstermiştir bu yolculuk, aziz milletimizin, şartlar ne kadar zor olursa olsun, bayrağı söz konusu olduğunda, ezanı söz konusu olduğunda, vatanı söz konusu olduğunda canını hiçe sayar, ayağa kalkar, destanlar yazar." diye konuştu.