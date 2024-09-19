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Gaziler Günü Töreninde Lise Öğrencisi Baygınlık Geçirdi

Gaziler Günü Töreninde Lise Öğrencisi Baygınlık Geçirdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde bayrak taşıyan 14 yaşındaki Neva Yumak baygınlık geçirerek yere düştü. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde bayrak taşıyan lise öğrencisi Neva Yumak (14), baygınlık geçirdi. Yere düşüp başını zemine çarpan öğrenci, alandakilerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Serik Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören yapıldı. Programa Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman yaptı. Ardından öğrenciler şiirler okurken, Gazi Ali Kuş da konuşma yaptı. Tören sırasında bayrak taşıyan 11'inci sınıf öğrencilerinden Neva Yumak, baygınlık geçirdi. Bir anda yere yığılan Yumak, başını zemine çarptı. Neva Yumak'a ilk müdahale, alanda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt, genel cerrah olan Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Kaymakam Şahin de öğrencinin yanına gelip sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Neva Yumak, ambulansla hastaneye götürüldü. Yumak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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