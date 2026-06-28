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Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü Gaziantep ve Şanlıurfa'da kutlandı

Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü Gaziantep ve Şanlıurfa'da kutlandı
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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, törende katılımcılara hitap ederek, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz mevcut yapısıyla Türk birliğinin, Türk kuvvet ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çevikleşmiş bir ifadesi olan silahlı kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak, atalarımızın izinde yüksek iman ve inançla, milli ve yerli harp silah sanayi ürünlerini kullanarak, her zaman yüce milletimize layık olma azim ve kararlılığı içerisinde, onun emrinde olmanın haklı gururunu taşımaktadır."

Askerlerin bomba koşusu gösterisi, katılımcı çocukların ip çekme ve halat yarışmalarının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Katılımcıların stant ziyareti ve askeri envanterlerin tanıtımı sonrası program sona erdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Durmuş, "Bu özel günde devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra müzik dinletisinin ardından tören geçişi yapıldı, stantlar gezildi.

Şanlıurfa'nın kurtuluşunda tarihi önemi bulunan Külaflı Tepe'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, komandolar sızma hareketi yaparak Komando Marşı'nı okudu.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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