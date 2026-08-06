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Sıcak Hava Kentleri Olumsuz Etkiliyor

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Gaziantep, Malatya ve Kilis'te etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentlerdeki işlek caddelerde sakinlik yaşanırken, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve mağara kafelerde serinlemeye çalıştı. Kilis'te hava sıcaklığı 36 derece ölçüldü.

Gaziantep, Malatya ve Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı. Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, bazıları kent merkezindeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Serin ortam sunan turistik mağara kafelerde ise yoğunluk oluştu.

Malatya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle günlük yaşam yavaşladı. Kentin işlek noktalarından İnönü Caddesi ile Sanat Sokağı'nda yoğunluğun azaldığı gözlenirken, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar Sümer Park'taki ağaç gölgeleri ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Kilis'te ise hava sıcaklığı 36 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin yoğun noktalarında sakinlik yaşandı.

Vatandaşların bir bölümü parklar, havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA
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