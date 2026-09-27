Haberler

Gaziantep Valiliği'nden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: 1'i ağır 13 yaralının tedavisi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Valiliği'nden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: 1'i ağır 13 yaralının tedavisi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunda bir otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişinin öldüğünü, 1'i ağır yaralı 13 kişinin şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunda bir otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişinin öldüğünü; 1'i ağır, yaralı 13 kişinin şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil ilçesi D400-22 Devlet Karayolu'nun Nurdağı- Gaziantep istikametinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şehitkamil ilçesinde saat 18.20'de, D400-22 Devlet Karayolu Nurdağı - Gaziantep istikametinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekiplerinin ivedilikle ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız şehir merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında Yargıtay Başsavcılığı 15'er yıl hapsin onanmasını istedi! Aileler 'olası kast' diyor

63 kişiye mezar olan binada 15 yıl talebi! Acılı avukat yalvardı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak