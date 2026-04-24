Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si memur 19 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 21 Nisan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, eksik veya onaylanmaması gereken projelere rüşvet karşılığında onay verdikleri belirlenen 2'si memur 19 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
