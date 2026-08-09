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Nurdağı'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nurdağı'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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AFAD verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4.5 büyüklüğünde, yerin 7,44 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir konutta güvenlik kamerasına yansıyan sarsıntı anı görüntülendi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, saat 03.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı konutlardaki dairede görülen sarsıntı, görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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