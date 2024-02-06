Gaziantep'teki depremde hayatını kaybedenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıl dönümünde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşamını yitirenler anıldı. Anmada vatandaşlar, depremde ölen yakınları için gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti ve CHP Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anmada, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları o geceye dair görüntüleri izlerken gözyaşlarına boğuldu.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştüğünü ifade ederek, "Geçen yıl ülke olarak enkaz altında kaldık. Burada hissedilen ne ise 85 milyon aynı şeyi hissetti. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşları rahmetle anıyorum. Acılarımızı bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Konuşurken ne desek kifayetsiz kalıyor. Hem büyük bir acı yaşadık hem de her türlü ayrımı bir kenara bırakarak kenetlendik. O gün herkes bize ulaşarak nasıl yardım edebiliriz diye seferber oldu. O gün herkes insanüstü bir gayretle çalıştı. İlk zamanlar bir çadır önemli bir ihtiyaç iken elhamdülillah şu an bu seviyelere geldik. Ülke genelinde konutların kura ve teslimini yaptık. Bu 1 yıl içerisinde büyük bir başarıdır. Hiç kimse aç kalmadı, kimse sağlık hizmetinden mahrum kalmadı. Eğitim verilebilecek ilk anda başladı. Biz de iyi bir yol katettik. Bundan sonra Allah'ın izni ile çok daha iyi olacağız. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 6 Şubat 2023'te çok zor bir sabaha uyandıklarını ifade ederek, yaşadıkları ilk şokun ardından hızlı bir şekilde sahada çalışmalara başladıklarını vurguladı. Şahin, "Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması fiziksel ve sosyal anlamda için topyekun bir gayret gösterdik. Konteyner kentler, briket evler ve son olarak da kalıcı konut çalışmalarına hız verdik. İki ilçemizde konut teslimlerimi gerçekleştiriyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

Program Kur'an-ı Kerim ve duaların okunması ile sona erdi.