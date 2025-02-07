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Gaziantep'te Yeşil Okullar Projesi Başlıyor

Gaziantep'te Yeşil Okullar Projesi Başlıyor
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Gaziantep Ticaret Borsası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğiyle 'Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi' başlatılıyor. Proje ile öğrencilere çevre bilinci kazandırılacak.

Gaziantep Ticaret Borsası ve paydaş kurumlar işbirliğinde, "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" Gaziantep'te başlayacak.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, GTB ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında, "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" için işbirliği yapıldı.

Proje kapsamında belirlenen pilot okullarda çevre kulüpleri kurularak, öğrencilerde çevre bilinci oluşturulacak ve doğal varlıkların korunmasına yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek, erozyonla mücadele, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projenin protokolü GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve UFÜ Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, projenin temel amacının, gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmak ve doğal varlıkların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te projenin hayata geçirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta birçok okulda benzer bir uygulama zaten başarıyla yürütülüyor. Proje kapsamında, okullarda çevre kulüpleri kurularak, öğrencilerin doğayı koruma konusunda aktif rol almaları sağlanacak. Ayrıca çevre dostu projeler geliştirerek öğrencilerin bu alandaki becerilerini artırmayı hedefliyoruz."

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz de projenin eğitim ve uygulama boyutuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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