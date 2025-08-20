Gaziantep'te Yaz Okulu Sergisi Açıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışı, belediye yöneticileri ve milletvekilleri tarafından yapıldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerdeki yaz okullarında eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı eserler için sergi açıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal tesislerde açılan yaz okullarında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri ve ürettikleri el emeği ürünleri sergiye sundu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her yaştan vatandaşa sosyal tesislerde farklı alanlarda eğitim imkanı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada gördüğümüz eserler kursiyerlerimizin yaklaşık bir yıllık emeğinin ve sabrının bir göstergesidir. Emek veren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. 2 Eylül'e kadar açık kalacak sergimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

