Haberler

Gaziantep'te gazetecilere yapay zeka ve dijital habercilik eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Basın İlan Kurumu ve Google işbirliğiyle düzenlenen 'Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Dijital Habercilik Eğitimi'nde, gazetecilere yapay zeka destekli içerik üretimi hakkında bilgi verildi. Eğitim programına 150 kişi katıldı.

Gaziantep'te Basın İlan Kurumu ve Google işbirliğiyle "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Dijital Habercilik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının konferans salonunda düzenlenen eğitim programında bölgede görev yapan gazetecilerin yapay zeka destekli araçlarla daha hızlı, güvenilir ve nitelikli içerik üretmesine yönelik teknik bilgi paylaşıldı.

Eğitimde web sitelerinin arama performansını geliştirmeye yönelik ipuçları, üretken yapay zeka araçlarının kullanımı, araştırma, redaksiyon ve haber yazımında kullanılabilecek araçlara ilişkin uygulamalı örnekler verildi.

Etkinliğe Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'ten basın mensupları, kamu kurumlarında görev yapan basın çalışanları ile iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 150 kişi katıldı.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve Google'ın katkılarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Gazetecilik alanında yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlattıklarını ifade eden Kütküt, "Gaziantep ve bölgedeki gazetecilerin yapay zeka araçlarını artık hem haber yazımında hem sitede yayımlamasında, haberin unsurları olan görsel video üretiminde daha yoğun kullanmasını bekliyoruz. Bu üretken yapay zeka araçları öyle bir şey ki habercilik alanında kullanmaya başlarsınız ancak sonra hayatınızın pek çok alanına sirayet eder, düşünce ortağınız olur, birlikte plan yaparken bulursunuz kendinizi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi