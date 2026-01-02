Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 126 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.