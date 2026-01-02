Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 126 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel