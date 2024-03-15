Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada, 215 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbarat üzerine bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, 215 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.