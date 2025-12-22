Gaziantep'te öğrencilere ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacak

Gaziantep'te devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine sabahları ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmazoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.

Ziyaret kapsamında Şahin, yeni yıldan itibaren devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine sabahları ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacağını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin huzur ve mutluluğu için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eğitim şehri olmaya devam ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz sabah erkenden sınavlara gidiyor. Bu sınavlara giderken çok hızlı bir şekilde bir şeyler atıştırması gerekiyor. Yurtlarımızın içine de birer çorba çeşmesi kuralım dedik. Yurtlarımızın içine hem çorba çeşmesi koyacağız hem de çay, simit bölümü oluşturacağız. Öğrencilerimiz sınava hazırlanırken, gidip gelirken ihtiyacı olan bu çay, simit, çorbayı içerek sınava hazırlansınlar, gitsinler gelsinler. Günün sonunda öğrencimiz mutlu olsun, öğrenci dostu bir şehir olalım."