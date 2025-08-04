Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda Veysel Taş hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Veysel Taş (23) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Burç Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. yönetimindeki 35 EB 5972 plakalı otomobil ile A.D.'nin kullandığı 27 YD 805 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde A.D.'nin kullandığı otomobildeki Veysel Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.