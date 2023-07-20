Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı

GAZİANTEP Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Küllü mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken tırda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, D400 karayolunda seyir halinde bulunan ve Gaziantep'ten Nizip istikametine giden Müslüm Deniz yönetimindeki 27 P 0800 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten yol verildi. Yola saçılan kutular iş makinesi yardımıyla toplandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.