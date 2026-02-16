Haberler

Gaziantep'te Taşlı Sopalı Kavga: 9 Yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin müdahalesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te 2 grubun taşlı sopalı kavgasında 9 kişi yaralandı. Taraflardan 1 kişinin hafif ticari araçla diğer grubun arasına girdiği olaya dair anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracıyla olay yerine gelenlerden biri, diğer grubun arasında girdi. 9 kişinin yaralandığı olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

