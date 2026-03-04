Gaziantep'te sürücüye 180 bin TL ceza!
Gaziantep'te bir sürücü, tartıştığı başka bir sürücünün aracının camına yumruk atması sonucu 180 bin TL idari para cezası aldı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.
GAZİANTEP'te aracından inip tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Saldırı anları, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Saldırı amaçlı aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve 60 gün sürücü belgesine el konulup, aracı trafikten menedildi.
İsmi açıklanmayan sürücünün aracından inip, tartıştığı kişinin aracının camına yumruk atması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.