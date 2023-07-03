Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Güncel Haberler
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40), silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. (23) ise ağır yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı M.İ. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.