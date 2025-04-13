Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesinde güvenlik güçlerine gelen silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede 19 yaşındaki Durmuş Karaca ile bir arkadaşının alkol aldığı esnada, daha önce kavga ettiği 15 yaşındaki Y.K'nin, yanında Y.E, M.E.B, A.A. ve M.F.K. ile olay yerine gelmesi üzerine çıkan tartışmada, Durmuş Karaca'nın Y.K'ye tokat attığı ve şüpheli Y.K'nın yanında bulunan ateşli silahla Durmuş Karaca'yı yaraladığı bilgisine ulaşılmıştır. Yaralı Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Y.K. olayda kullandığı av tüfeği ile ablasının evinde, olay esnasında yanına bulunan şahıslar da bulundukları yerlerde yakalanmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Dün akşam Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Ful Sokak'ta Y.K. ile Durmuş Karaca (19) arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada göğsünden av tüfeği ile yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.