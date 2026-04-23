Gaziantep'te öğrenciler 23 Nisan'da fidan dikti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları fidan ve toprakla buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pirsultan Mahallesi'nde fidan dikimine katıldı. Çocukların, velilerinin de katıldığı törende belirlenen alanda çok sayıda çam ağaçları toprakla buluşturuldu.

'ÇOCUKLARIMIZ 23 NİSAN'DA FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların 23 Nisan gibi anlamlı bir günde fidanları toprağa dikmelerinin tarifsiz mutluluk olduğunu söyledi.

Gaziantep'in stratejik bir şehir olduğuna dikkat çeken Şahin, "Biz geldik gidiyoruz gelecek siz değerli çocuklarımızda. Dünya çok güzel şekilde geleceğe hazırlanıyor. Öncelikle 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in vizyonuna hem meclisi açıyor egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Dünyada ilk çocuk bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz değerli çocuklara armağan ediliyor. Rahmetle minnetle anıyoruz. Bu stratejik şehir çok özel şekilde yöneticilerin koordinasyonu ile Gaziantep modeliyle çalışıyor. Çok güzel bir mekan. Bir yıl önce buraya geldiğimizde bu alandaki ölü alanı gösterdiler ve Pirsultan Mahallesi için ne kadar önemli olduğunu gösterdiler bize. Valimiz bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Gaziantep Büyükşehir belediyesi olarak yeşil şehirler huzurlu nesiller sloganı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Şahin, "Antartika'ya gittim buzulların eridiğini gördüm. Buzulların erimesi bize erken uyarı sistemi. Küresel ısınma başlıyor. Doğaya dost oluşun, doğayı strese sokmayın diyor doğa bize. Bu kapsamda projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kuraklıkla ya da sellerle karşı karşıya kalıyoruz. Yeşil şehirleri bunun için istiyoruz. Stresi olmayan doğa istiyoruz. Gaziantep yeşil şehirler, huzurlu şehirler noktasında çok yol kat etti" diye konuştu.

'YAŞANAN MENFUR OLAYLAR SEBEBİYLE PROGRAMLARIMIZI İPTAL ETTİK'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, 23 Nisan kutlamaları için çok önemli programlar hazırlandığını ancak yaşanan okul saldırılarından dolayı programların iptal edildiğini söyledi.

Çocukları 23 Nisan'da mutlu etmek için fidan dikimine karar verildiğini belirten Çeber, "Meclisimizin açılışının 106'ncı yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Daha coşkulu programlarımız vardı. Festival alanımızda çok coşkulu bir bayram programı hazırlamıştık. İçeriği tamamen çocukları eğlendirmeye dönüktü. Yaşadığımız ancak çok da konuşmak istemediğimiz o menfur olaylar dolayısıyla bayram kutlamalarımızı içimize çok da sinmeyecek programları erteledik iptal ettik. Gaziantep'e bu yakışır dedik fidan dikimine karar verildi. Geleceğe dair çok umutluyuz. Harika evlatlarımız, nesillerimiz geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarımızı tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı