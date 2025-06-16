Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri Fırat'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı, sürücü Y.B. ise polis merkezine teslim oldu.

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaffar Ahmet Fırat idaresindeki 27 BBP 099 plakalı motosiklet, merkez Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 189032 Nolu Sokak'ta Y.B. yönetimindeki 42 ADK 272 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Fırat'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Y.B'nin kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı ve Şahinbey Polis Merkezi'ne teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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