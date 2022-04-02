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Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

GAZİANTEP'te, lokantada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, lokantada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi'ndeki lokantada önceki gece gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Panikle dışarı çıkanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası ekipler, çevredekileri uzaklaştırdı. Mahallede enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada mahalledeki iş yeri ve evlerin cam ile kapılarının kırıldığı görüldü.


Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Gaziantep'te lokantadaki patlama kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Patlama, Güncel, Haberler

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