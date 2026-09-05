Nizip'te Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kullandığı motosiklet refüje ve ağaca çarpan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kullandığı motosiklet refüje ve ağaca çarpan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mahallesi'nde Metin P'nin kullandığı 27 AND 131 plakalı motosiklet, önce refüje, ardından ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Metin P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA