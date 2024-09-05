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Gaziantep'te korkunç kaza: Kardeşler aynı gün toprağa verildi

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esma ve Zeynep Kübra Aydın kardeşler, Adıyaman'da yan yana defnedildi. Kazada yaralanan 8 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobilde yaşamını yitiren kardeşler Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın'ın (14) cenazeleri, Adıyaman'da yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli kara yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Esma Aydın ile Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi de Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, 2 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığındaki cenazede yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşler yan yan toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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