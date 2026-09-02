Kırmızı Işıkta Beklerken Otomobil Alev Aldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen H.K.'nin (48) kullandığı 27 BGT 510 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Aracın, motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilin motor bölümünde hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.