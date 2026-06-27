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Karne günü parkta bıçaklandı, hayatını kaybetti

Karne günü parkta bıçaklandı, hayatını kaybetti
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Gaziantep'te karne töreni sonrası parkta iki okul grubu arasında çıkan kavgada 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, 12. sınıf öğrencisi Halil A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan genç hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, karne günü parkta okul arkadaşı Halil A. (18) tarafından bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çağlar Gönülalan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Başçeşme Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Halil A. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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