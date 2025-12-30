Haberler

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle tırların yarın şehir merkezine girmesi yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Salı günü itibarıyla şehir merkezine tır ve kamyon girişlerini yasakladı. Otoyoldan Batı Gişeleri'ni kullanan büyük araçlar, yönlendirme noktasına yönlendirilecek.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve kamyonların yarın şehir merkezine girişi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların şehir merkezine girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık Salı günü saat 00.00 itibarıyla şehrimizde başlayacak muhtemel kar yağışı nedeniyle otoyoldan Batı Gişeleri'ni kullanarak şehrimize giriş yapan tır ve kamyonların şehir merkezine girişine saat 00.00 itibarıyla müsaade edilmeyecek, Acarsan Uygulama Noktası'ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi'ne yönlendirilecek. Sadece GATEM'e meyve sebze getiren araçların geçişine müsaade edilecektir. Tır ve kamyonların Kuzey Gişeleri'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne, Doğu Gişeleri'nden GATEM'e, 5. Organize Sanayi Kavşağı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ne girişlerine müsaade edilecektir. Osmaniye- Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa devlet kara yolundan şehrimize girişler de otoyola yönlendirilecektir. Bu güzergahlar dışında tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar