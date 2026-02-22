Haberler

Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Nargile Kömürü ve Tütünü Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 1 ton 100 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İki zanlı M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.A. ve A.A'ya ait Şahinbey ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram kaçak nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
