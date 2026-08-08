Nizip'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler ilçe merkezindeki M.K'nin evinde ve arazisinde kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda ev sahibi M.K. ile H.A, R.Y, M.Y. ve İ.M. kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kazı alanında suçta kullandıkları duvar kırma aparatı, 8 kazı malzemesi, 2 merdiven, 2 seyyar kablo, hilti ve projektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA