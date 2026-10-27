Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı yolunda otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı yolunda otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye- Nurdağı kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, İslahiye- Nurdağı kara yolu Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü B.M.A. ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

Tarihi zam kapıda! Böylesi ilk kez yaşanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın