Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı yolunda otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı yolunda otomobil devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye- Nurdağı kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, İslahiye- Nurdağı kara yolu Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü B.M.A. ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA