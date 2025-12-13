Haberler

Gaziantep'te "huzur 27" uygulamasında aranan 54 kişi yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te gerçekleştirilen 'huzur 27' uygulamasında 54 aranan kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 13,610 kişinin sorgulandığı uygulamada 66 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Gaziantep'te "huzur 27" uygulamasında 54 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "huzur 27" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 13 bin 610 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 54 kişi yakalandı.

Sorgulanan kişilerin araç ve üst aramalarında ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. 66 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca bin 330 araç sorgulanarak 71 araca da 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel


