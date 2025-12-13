Gaziantep'te "huzur 27" uygulamasında aranan 54 kişi yakalandı

Gaziantep'te "huzur 27" uygulamasında 54 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "huzur 27" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 13 bin 610 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 54 kişi yakalandı.

Sorgulanan kişilerin araç ve üst aramalarında ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. 66 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca bin 330 araç sorgulanarak 71 araca da 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.