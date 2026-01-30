Haberler

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 'Şirinevler Grubu' olarak adlandırılan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda birçok çalıntı malzeme ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 85'i Gaziantep'te, 29'u ise başka illerde gerçekleştirilen hırsızlık suçlarına ilişkin "Şirinevler Grubu" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 7 araç, 3 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 635 fişek, 11 altın ve 20 bin lira ele geçirirken, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, 38 çalıntı otomobil ve 10 milyon lira değerindeki çalıntı eşyayı sahiplerine teslim etti.

Öte yandan çalıntı eşyaları satın alan 4 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
