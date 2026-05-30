Gaziantep'te "Hayat 112 Acil" uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Hayat 112 Acil' uygulaması, Gaziantep'te vatandaşlara tanıtıldı. Uygulama; tek tuşla ihbar, konum paylaşımı, afet desteği, KADES ve UYUMA entegrasyonu gibi özellikler sunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen "Hayat 112 Acil" uygulaması Gaziantep'te vatandaşlara tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yollarda ve umuma açık yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında uygulamanın tek tuşla ihbar, konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modülü, "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" ve "UYUMA" entegrasyonu, trafik kazası bildirimi, "Yakınımda Ne Var?" özelliği ile acil toplanma alanlarının görüntülenmesi ve afet sonrası enkaz altında "Alarm Butonu" ile yardım çağrısı gibi tüm özellikler anlatıldı.

Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
