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Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın öldü

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Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34) elektrik akımına kapıldı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadınlardan biri Şehir Hastanesi, diğeri özel bir hastaneye kaldırıldı.

İki kadın da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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