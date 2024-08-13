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Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 saat sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 saat sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Fırat Nehri'ne giren Ahmet Kurt, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik arama çalışmasının ardından Ahmet Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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