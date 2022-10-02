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Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yılmazer ailesinin oturduğu eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer hayatını kaybederken, evin gelini Pınar Yılmazer ile oğulları Ayaz ve Irmak yaralandı.

Gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Nurdağı 3. Sayfa Güncel Haberler

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