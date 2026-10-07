Gaziantep'te elyaf fabrikasındaki yangına ilişkin fabrika sahibi tutuklandı

Gaziantep'te elyaf fabrikasındaki yangına ilişkin fabrika sahibi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te 26 Ağustos'ta elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.
Gaziantep'te 26 Ağustos'ta elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında 26 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda fabrika sahibi L.K, fabrikayı yaktırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K, çıkarıldığı hakimlikçe "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.
Olay
26 Ağustos'ta merkez Şehitkamil ilçesi Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında çıkan yangın, 45 araç ve 77 personelin müdahalesiyle söndürülmüştü.