Gaziantep'teki cinayete ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Beydilli Mahallesi'nde 26 Ocak'ta H.A'nın (25) tabancayla öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayın firari şüphelisi olan ve 4 suç kaydı bulunan M.A'nın (30) öncü şeklindeki iki ayrı araçla Edirne'ye doğru hareket ettiği ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alındığının tespit edilmesi üzerine bölgeye Babaeski Otoyol Jandarma görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, cinayet şüphelisi M.A. ile araçlarda bulunan A.B, M.K, Ş.K. ve B.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.A. Gaziantep'e getirilirken araçlardaki diğer şüpheliler Babaeski'de haklarında suçluyu kayırma suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturmada cinayet şüphelisine yardım ettikleri ileri sürülen M.A. ve A.A. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Ş.A. da Gaziantep'te yakalandı.

Bu arada yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.