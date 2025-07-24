Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 7 arazöz, 2 su tankı, 5 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 iş makinesi, 11 teknik personel, 124 söndürme işçisi ve 15 jandarma personeliyle müdahale edildi.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel