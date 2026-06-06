Gaziantep'te Çevre Festivali düzenlendi

Gaziantep'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Çevre Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında aileler çocuklarıyla çevre, geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam temalarında hazırlanan etkinliklerde bir araya geldi.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla düzenlendi.

Festival kapsamında çevre, geri dönüşüm, sıfır atık, doğa, bilim ve sürdürülebilirlik temaları etrafında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Katılımcılar, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını teşvik eden atölyeler, sergiler, sahne gösterileri, bilimsel uygulamalar, deneyim alanları ve proje tanıtımlarıyla buluştu.

Festival alanında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlanan "Çevre Tırı" da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çevre Tırı'nda çocuklar ve gençlere yönelik geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilendirme çalışmaları yapılırken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik interaktif içerikler sunuldu.

Düzenlenen etkinliklerde katılımcılar, çevre dostu uygulamaları deneyimleme, bilimsel çalışmalara katılma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirme fırsatı buldu.