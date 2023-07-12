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Gaziantep'te bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir binanın yan duvarı çöktü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı.

Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kerem Kocalar - Güncel

Gaziantep Şahinbey İtfaiye Güncel Haberler

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