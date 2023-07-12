Gaziantep'te bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir binanın yan duvarı çöktü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.