Gaziantep'te bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir binanın yan duvarı çöktü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı.
Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerem Kocalar - Güncel