Haberler

Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir diğer genç ağır yaralandı. Olay sonrası 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. (17) ve C.N.S. (17) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan hayatını kaybeden M.D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket