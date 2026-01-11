Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. (17) ve C.N.S. (17) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan hayatını kaybeden M.D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.